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ABD'den güldüren PKK açıklaması: Para topluyorlar, engel olalım

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, dünyanın birçok yerinde terör örgütü PKK için para toplandığını ve ABD'nin buna karşı mücadele ettiğini söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:55
ABD'den güldüren PKK açıklaması: Para topluyorlar, engel olalım

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından terör listesine alınan ilk örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, 'Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum' dedi.

Nathan Sales, The German Marshall Fund'ın Washington Ofisi'nde "Terörle mücadele ve Atlantik ötesi ilişkiler" başlıklı panelde konuştu.

"PKK BİZİM İÇİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine Sales, "ABD'nin PKK konusundaki pozisyonu belli, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir. Bizim için PKK’nın ait olduğu grup bu." dedi.

"PKK İÇİN PARA TOPLAYANLAR VAR, BUNA KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ"

Terör örgütü PKK ile mücadelede yürüttükleri temaslarına değinen Sales şu ifadeleri kullandı:

"PKK’ya karşı finans için ciddi bir pozisyon almamış diğer ülkelerle de pozisyonlarını değiştirmeleri için ilişki halindeyiz. Her fırsatta sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde PKK’ya para toplanıyor ve ABD buna karşı mücadele ediyor, müttefiklerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:55
  1. ABD
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