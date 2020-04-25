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ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 225 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.

2020-04-25 14:22:00 -
ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'den 225 kişi, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'nın ardından, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye getirildi. 

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Öte yandan, aynı yurda geçen salı günü Romanya'da getirilen 89 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.

 

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