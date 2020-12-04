ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg özel haberinde SİHA'ların ve bu teknolojinin başını çeken Türkiye'nin geleceği nasıl şekillendireceğini yazdı: "İnsansız hava araçları büyük güçler için baş belası olabilir, bunu Rusya'ya sormanız yeterli. Ermenistan Rus hava savunma sistemlerine güvendi ve bu kumarı kaybetti."

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye ve Libya'da kasırga gibi esmesinin ardından Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a diz çöktürmesi, dünya devinin dikkatini çekti.

Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın kullandığı Rus Pantsir hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ'da yok etti. Amerikan Washington Post gazetesinin 'Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor' başlıklı haberinin ardından Avrupa'dan da övgüler yükseldi.

"Libya'da dikkat çekti"

ABD'li yayın devi Bloomberg'deki yazı ise bir kez daha dünyanın dikkatini SİHA'lara çekti. Leonerd Berschitsky imzalı yazı, Türkiye'nin başı çektiği İHA ve SİHA teknolojisinin şu anda oynadığı rolü ve geleceği nasıl değiştireceğini gözler önüne seriyor. Yazıda şunlar kaydedildi:

"Dağlık Karabağ'da bu sonbaharda, aynı insansız hava aracı Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerinde çok etkili oldu.

Son zamanlarda yaşanan iki çatışmanın - Libya ve Dağlık Karabağ'daki - büyük kahramanı insan bile değil. Bayraktar TB2 olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir Türk şirketi Baykar tarafından yapılan insansız hava aracı (İHA) veya silahlı insansız hava aracı (SİHA).

Geçen yıl Libya'da TB2, Rus uçaksavar sistemi Pantsir'e karşı başarı elde etti ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Fayez al-Sarraj hükümetine, Pantsir'lerle silahlanan General Halife Hafter'in saldırısına karşı Trablus'u tutmasında yardım etti .

Bu, Azerbaycan'ın kesin zaferine ve 1990'larda bir önceki savaşta kaybettiği topraklarının çoğunu, Moskova'nın arabuluculuğunda yaptığı bir barış anlaşmasıyla geri almasına yardımcı oldu.

Ancak daha da büyük bir avantaj, Türkiye ve müttefiklerinin, Serrac hükümeti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan rejiminin - saldırı-savunma dengesini bozmak için insansız hava araçları kullanmasından geliyor.

"Bunu Rusya'ya sormanız yeterli"

Hem Libya hem de Karabağ savaşlarında, insansız hava aracı operatörleri, muhalif tarafın güvenlik açıklarını anlamak için pek çok risk aldılar ve yol boyunca bir veya iki İHA/SİHA kaybetmeyi dert etmediler.

Ancak insansız hava araçları büyük güçler için baş belası olabilir, bunu Rusya'ya sormanız yeterli. Ermenistan Rus hava savunma sistemlerine güvendi ve bu kumarı kaybetti.

Pantsir'in Libya'da etkisiz kalmasından sonra, Rus ordusunun resmi haftalık gazetesi Zvezda, hava savunma sisteminin Türk insansız hava araçlarına karşı küçük düşürücü aciziyetini hala reddetse de sistemin bir düşmanın girmeyi öğrenebileceği bir 'kör nokta'sı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı."