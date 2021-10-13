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Dünya

ABD’den flaş Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 18:18:00 -
ABD’den flaş Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, ABD'nin Rusya ile ilişkisinde öngörülebilir ilişkiye bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Nuland, Rusya'nın başkenti Moskova'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüştü.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Jason P. Rebholz'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Nuland Kremlin'de yaptığı görüşme sonrası değerlendirmede bulundu.

ABD ve Rusya ilişkilerini Uşakov ile açık ve verimli şekilde ele almalarını çok takdir ettiğini belirten Nuland, "Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiye bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin yetkilisi Kozak gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerde Ukrayna'nın doğusundaki durumun ele alındığını kaydederek meselenin çözümü için Minsk Anlaşması'na bağlı kalmanın teyit edildiğini aktardı.

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