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ABD'den flaş F-35 açıklaması!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Türkiye için üretilen F-35’leri alma konusunda partnerlerine baskı uygulamadıklarını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 21:53
ABD'den flaş F-35 açıklaması!

Halihazırda ellerinde fazladan F-35 savaş uçağının bulunmadığını dile getiren Cooper, "Üretim bandına ve her bir F-35’in üretimi için gereken süreye bakarsak şu anda elimizde fazla uçak yok" diye konuştu.

"Türkiye S-400'ü alsa da almasa da..."

Türkiye için üretilen F-35’leri alma konusunda partnerlerine baskı uygulamadıklarını kaydeden Cooper, "Polonya ile anlaşmamız üzerindeki çalışmalar, Türkiye’yle kesmek zorunda kaldığımızdan çok önce başlamıştı. Türkiye S-400’ü alsa da almasa da Polonya’ya F-35 teslimatı yapılacaktı" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Polonya’ya 32 adet F-35 savaş uçağı teslimatına onay vermişti.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:53
  1. ABD
  2. Clark Cooper
  3. Türkiye
  4. F-35
  5. Polonya

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