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ABD'den flaş Esed açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yaptığı açıklamada, "Biz tamamıyla farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil, Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 17:21
ABD'den flaş Esed açıklaması!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey açıklamalarda bulundu.

ABD, Suriye'de Esed rejimini devirmek gibi bir isteklerinin olmadığını ifade etti. Açıklama ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den geldi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Jeffrey, Esed'in henüz iç savaşı kazanmadığını, ülkede 100 bine yakın muhalif savaşçı olduğunu ve Esed rejiminin muhaliflerle uzlaşması gerektiğini belirtti.

"Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz"

Suriye Özel Temsilcisi Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz tamamıyla farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil, Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz."

Aynı zamanda Suriye'nin yeniden imarı çabalarına da değinen Jeffrey, Batılı devletlerin Esed rejimi uzlaşıya yanaşmadıkça Suriye'nin yeniden imarında maddi katkı sunmayacağını da dile getirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:21
  1. ABD
  2. Esed

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