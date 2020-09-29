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Dünya ABD’den flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Acilen dönün
Dünya

ABD’den flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Acilen dönün

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Pompeo taraflara acilen müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:49:00 -
ABD’den flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Acilen dönün

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhaya yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrıda bulunarak, ‘Karabağ’da bir an önce şiddete son verilmeli ve müzakerelere dönülmelidir’ dedi.

Ermenistan'da büyük kayıp

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar sürerken Erivan cephesinde büyük kayıplar yaşandı.

Doğu Akdeniz açıklaması

Pompeo, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşananlara ilişkin de bir açıklama yaptı.

Dün Yunanistan’a ziyarette bulunan Pompeo, ‘Atina ile Ankara arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Rusya, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip’ dedi.

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