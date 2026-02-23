ABD'den flaş askeri karar! Türkiye'nin yanı başında hareketlilik

  • İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri ordusu, eli kanlı Esed rejiminin yerle bir edildiği Suriye'deki Kasrak askeri üssünden çekiliyor.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre; ABD ordusu, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma adımlarına bir yenisini daha ekledi.

ABD askerlerinin Haseke vilayetinde bulunan Kasrak askeri üssünden ayrılarak Irak'a doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı.

Bu ayın başlarında Suriye ordusunun, ABD ile yürütülen koordinasyonun ardından Haseke vilayetindeki Şeddadi askeri üssü ile Suriye-Irak-Ürdün sınırında yer alan El-Tanf üssünün kontrolünü devraldığı duyurulmuştu.

 

ABD medyasında yer alan haberlerde ise Washington yönetiminin Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını ülkeden çekeceği belirtildi.

Kalan ABD güçlerinin gelecek iki ay içinde ülkeyi terk etmesiyle ABD'nin Suriye'de 10 yılı aşan askeri varlığının sona ereceği öngörülüyor.

ABD güçleri, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ilk olarak 2014 yılında Suriye'ye konuşlandırılmıştı.

