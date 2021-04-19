ABD'den flaş aşı kararı
NTV temsilcisi Hüseyin Günay, ABD'de aşı önceliklerinin kaldırıldığını duyurdu.
NTV temsilcisi Hüseyin Günay, ABD'de koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanan gelişmeyi paylaştı.
Günay, bugün itibariyle, ABD’de yaşayan ve isteyen herkesin aşı olabileceğini, bütün yaş ve sağlık koşulu önceliklerinin kaldırıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, "Ayrıca, ülkenin yarısına en az 1 doz aşı yapıldı. Günlük 3.5 milyon civarında kişiye aşı yapılıyor." ifadelerini kullandı.