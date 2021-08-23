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ABD'den flaş Afganistan açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Afganistan'da Taliban kontrolünün sağlanmasının ardından ABD vatandaşlarının ve savunmasız Afganların tahliyesine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:39:00 -
ABD'den flaş Afganistan açıklaması

Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında Singapur’a giden Harris, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ABD’nin Afganistan politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harris, Afganistan’dan geri çekilme sürecine ilişkin "güçlü analizler yapılacağını ve yapılması gerektiğini" ancak şu anda odaklanılması gereken konunun geri çekilme sürecinde neyin yanlış gittiği değil "Amerikan vatandaşları ile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere savunmasız Afganların tahliyesi" olduğunu vurguladı.

Singapur Başbakanı Lee, ülkesinin ABD'nin geri çekilme kararını desteklediğini belirterek, ABD’nin Afganistan’da gösterdiği "terörle mücadele çabalarına minnettar olduklarını" dile getirdi.

Bunun yanı sıra iklim değişikliği, siber güvenlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmelerde, Singapur ile siber tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra Kovid-19 salgını gibi konularda iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Harris’in yarın Singapur’un önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve ardından Vietnam’a geçmesi bekleniyor.

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