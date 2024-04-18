ABD'den Filistin'in BM üyeliği açıklaması

Wood, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) oturumunun ardından AA muhabirinin, "Oylamanın yarın yapılmasını istiyor musunuz?" ve Filistin'in üyeliğini veto edecek misiniz?" sorularını yanıtladı.

"Oylamayla ilgili görüşlerimiz değişmedi." cevabını veren Wood, "O zaman veto mu edeceksiniz?" sorusuna ise önceden ne yapacaklarını söylemek istemediğini dile getirdi.

Wood, ABD'nin BMGK Dönem Başkanı Malta'ya oylamanın cuma günü yapılması yönünde baskı yaptığına ilişkin haberler hakkında ise "Her duyduğunuza inanmayın. Oylamanın günü fark etmez. Sonuç aynı olacak." dedi.

ABD yerel basınında yer alan haberlerde, Washington'un 18 Nisan'da yapılması planlanan Filistin'in BM üyelik oylamasını 19 Nisan'a almaya çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı.

ABD'nin oylamanın BMGK'de bakanlar düzeyinde yapılacak toplantı sırasında gerçekleşmesini istemediği iddia edilmişti.

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ABD, yaptığı açıklamalarda Filistin'in üyeliğine onay vermeyeceğine işaret etmişti.

Cezayir'in Filistin'in BM üyeliği için hazırladığı karar tasarısını 18 Nisan'da oylamaya sunacağı bildirilmişti.

Filistin'in üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu. BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA