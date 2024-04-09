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Dünya ABD'den ezber bozan çıkış! 'İsrail'in saldırıları soykırım olarak görülecek'
Dünya

ABD'den ezber bozan çıkış! 'İsrail'in saldırıları soykırım olarak görülecek'

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:04:06 - 2024-04-09 09:04:01
ABD'den ezber bozan çıkış! 'İsrail'in saldırıları soykırım olarak görülecek'

ABD'li Senatör Elizabeth Warren, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar (yargıçlar) bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var." dedi.

Massachusetts Senatörü Demokrat Warren, önceki gün seçim bölgesinde katıldığı bir toplantıda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının hukuki bakımdan anlamını değerlendirdi.

Amerikan Politico sitesinde yer alan habere göre Warren, UAD'de süren "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var." ifadesini kullandı.

Habere göre, Warren'ın cuma günü Wayland bölgesindeki Boston İslam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı bu konuşma, videosu pazartesi paylaşılınca sosyal medyada yankı buldu.

ABD'li senatörün basın ofisi ise Warren'ın "İsrail'in soykırım işleyip işlemediği" ile ilgili değil, UAD'de devam eden davayla ilgili şahsi hukuki değerlendirmesini yaptığını açıkladı.

Warren'ın Gazze ile ilgili açıklamasına sosyal medyada destek veren birçok kullanıcı ise "ABD'nin neden halen İsrail'e silah gönderdiğini" sorgulayan paylaşımlarda bulunarak, ABD Kongresinin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti.
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Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

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Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda yine sensin yer yüzündeki Tüm zalimleri katilleri Terörtleri zalimlerin Soysuzların Soyunu Kurut Amin ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin

Hayro

Dünyanın gazını al ! Yola devam ! ABD soykırımın ortağı!
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