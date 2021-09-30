ABD’den Esed’i çürüten açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Washington'un katil Beşar Esed hükümetiyle diplomatik ilişkileri "normalleştirme veya iyileştirme" planı olmadığını ve diğer ülkeleri de bunu yapmaya teşvik etmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Ürdün'ün Suriye ile olan ana sınır kapısını yeniden açmasının ardından Reuters'ın Washington'un iki ülke arasında bir yakınlaşmayı destekleyip desteklemediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Esed'in kendi gözlerinde "hiçbir meşruiyet kazanmadığının" altını çizerek, "Esed rejiminin Suriye halkına uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, ABD'nin Esed hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil" dedi.

Açıklama, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye hakkında bugüne kadarki en güçlü yorumları arasında yer aldı.