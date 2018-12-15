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ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:15
ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, "İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." açıklamasını yaptı.

Yazılı açıklama geldi

Sanders, açıklamasında, "Bugün Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardığı kaydedilmişti. Ayrıca iki liderin, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:15
  1. Donald Trump
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

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