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ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitini mümkün kılacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı

12 Eylül 2019 Perşembe 19:52
ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlık, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Abdülkerim el Masri, Faruk el Suri ve Sami el Uraydi'nin yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır El Kaide içinde yer alan ve örgüt lideri Eymen el Zevahiri'ye çok sadık olan bu isimlerden Mısır vatandaşı el Masri'nin Suriye'deki El Kaide ile işbirliği, "Hurras al-Din" adlı örgüt ile el Nusra cephesi arasında ara buluculuk görevi yaptığı belirtildi.

Suriye vatandaşı Faruk el Suri'nin El Kaide'ye katılan militanları eğittiği, Ürdün vatandaşı Sami el Uraydi'nin de daha önce ABD ve İsrail'e karşı yapılan saldırılara katıldığı, şimdi de "Hurras al-Din" örgütü için çalıştığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunuldu ve her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:52
  1. "Adalet için ödül" programı
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. El Kaide

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