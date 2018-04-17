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ABD'den dünya devine ceza!

ABD, Çinli teknoloji devi ZTE'nin yasaklara uymaması sebebiyle 7 yıl boyunca ABD teknoloji ürünlerini satın almasını yasakladı.

17 Nisan 2018 Salı 14:38
ABD'den dünya devine ceza!

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, geçtiğimiz aylarda ZTE'nin yasak kapsamında yer alan teknoloji ürünlerini İran'a satmaya çalıştığını tespit etmişti. Bu kapsamda Teksas'ta görülen dava sonucunda şirkete 890 milyon dolar ceza kesilmişti.

'ZTE' YAPTIRIMLARI KABUL ETMEDİ

Bu cezayı kabul eden ZTE ile bir de anlaşma düzenleyen ABD yetkilileri, şirketin en üst düzey 4 yöneticisinin görevine son verilmesini ve üst düzey 35 yetkiliye ise disiplin cezası ve ücret indirimi uygulanmasını talep etmiş, ZTE tarafından da bu istekler kabul edilmişti.
Üst düzey 4 yöneticisinin görevine son veren ZTE, diğer yaptırım olan 35 yöneticisi ile ilgili cezayı uygulamayacağını açıklayınca, anlaşma bozuldu ve ZTE aleyhine yeni yaptırımlar açıklandı.
Bu yeni yaptırımlara göre bundan sonra 7 yıl boyunca ZTE'ye ABD teknoloji ürünleri satılmayacak. Bu da Çinli telefon üreticisinin başta yonga seti olmak üzere birçok bileşen için farklı isimlere yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:38
  1. ABD
  2. ÇİN
  3. teknoloji

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