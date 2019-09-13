ABD'den Diyarbakır açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan kınama mesajı yayınladı.13 Eylül 2019 Cuma 11:21
ABD Büyükelçiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz."
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