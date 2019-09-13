ABD'den Diyarbakır açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan kınama mesajı yayınladı.

ABD Büyükelçiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu: "Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz."

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