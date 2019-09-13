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ABD'den Diyarbakır açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan kınama mesajı yayınladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:21
ABD'den Diyarbakır açıklaması

ABD Büyükelçiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:21
  1. Diyarbakır
  2. ABD Büyükelçiliği
  3. Twitter
  4. ABD

YORUM YAZ

  • Cuma Cuma 18 dk önce
    Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz. Diyeceğinize elimizi ayağımızı pilimizi pırtımızı toplayıp ortadogudan gideceğizdeseniz belki az inandırıcı olur.
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 20 dk önce
    İşin içinde ABD'nin parmağı olmadığı ne malum?
  • ALPERENALPEREN37 dk önce
    pkk ya desteği ver sonrada onların öldürdüğü insanlara taziyede bulun... sayın baş terörist abdnin konsolosu sen bu milleti aptal mı zannediyorsun... insanda birazar ve namus olur....

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