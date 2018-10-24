ABD’den dikkat çeken teröristbaşı Fetullah Gülen açıklaması: Türkiye'ye iade edilmeli
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gordon, "Gülen, hem Türkiye'nin hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli" dedi.24 Ekim 2018 Çarşamba 21:47
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon: FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli.
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