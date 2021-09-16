ABD'den dikkat çeken girişim! Askeri varlığını arttırıyor
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Avustralya’daki askeri varlığını genişleteceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralyalı meslektaşı Peter Dutton ile ortak basın toplantısında, “Bugün, Avustralya’ya erişimimizi ve varlığımızı genişletecek kuvvet konuşlandırmayla ilgili önemli girişimleri onayladık” diye açıkladı.
Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, söz konusu ABD askeri varlığı içinde her türden savaş uçaklarının rotasyonu da olduğunu kaydetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison dün savunma ve güvenlik alanında AUKUS adı verilen yeni partnerlik kurulduğunu duyurmuşlardı.