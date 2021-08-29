ABD’den dikkat çeken açıklama: Gelecekte Afganistan’a savaş için geri döneceğiz

Obama dönemi ABD Savunma Bakanlarından Leon Panetta "ABD'nin IŞİD, El Kaide ve Taliban'ın oluşturacağı terör tehdidi nedeniyle Afganistan'a dönmek zorunda kalacağını" iddia etti.

Afganistan'daki gelişmeler üzerine CNN'e konuşan, Barack Obama döneminin Savunma Bakanlarından Leon Panetta ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine karşı olduğunu belirtti.

Panetta "Afganistan'da IŞİD tehdidi büyüyor, El Kaide bu ülkede Taliban'ın himayesinde üslenmeye devam ediyor ama taktiksel olarak sakin duruyor. Taliban'ın kendisi de başlı başına potansiyel bir terör kaynağı. ABD, Afganistan'da terörle mücadelesini tamamlayamadı. Şu aşamada ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ABD'nin güvenliği için bir tehditti. Muhtemelen ABD IŞİD, El Kaide ve Taliban tehdidi yüzünden Afganistan'a yeniden dönmek zorunda kalacak. Terörle mücadele teröristlerle anlaşarak değil teröristlerle savaşarak olur, Biden yanlış yapıyor" dedi.

İtalyan asıllı Amerikalı olan Leon Panetta (1938-) Barack Obama'nın ABD Başkanı, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu 2011-2013 döneminde ABD Savunma Bakanı'ydı. Savunma Bakanlığı döneminde de Taliban ile müzakerelere karşı çıkmış ve Afganistan'daki savaşı ülkeye daha fazla ABD askeri gönderip daha fazla saldırı yaparak bitirmeye çalışmıştı.

2012'nin ikinci yarısından itibaren ABD yönetiminde ağır basan görüşün Afganistan'daki savaşın hacmini artırmanın ABD'ye zarar verdiği ve daha çok asker göndermekle, savaş bütçesini artırmakla Taliban'ın yenilemeyeceği yönünde olmuştu. Bunun üzerine, Panetta 26 Şubat 2013'te görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Mepa News