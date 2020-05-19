ABD'den Çinli şirkete, İran'ın Mahan Hava Yolları'na hizmet sunduğu için yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketini yaptırım listesine aldı.

OFAC'tan yapılan açıklamada, bu yaptırımın 2018'den bu yana Mahan Hava Yolları'na ilişkin yedinci yaptırım olduğu kaydedildi.

Mahan Hava Yolları'nın 2011'de bir Başkanlık Kararnamesi ile Iran Devrim Muhafızları Kudus Gücü'ne ve Hizbullah'a silah taşıdığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "Shanghai Saint Logistics Limited Mahan Hava Yolları'na, Şangay'daki kargo genel satış acentesi olarak Çin ile İran arasındaki uçuşlarda nakliye rezervasyonlarını alma gibi hizmetler sağlıyordu." ifadesi kullanıldı.

Bu yaptırım kapsamında, ABD'de ve ABD vatandaşlarının uhdesinde bulunan şirketin tüm varlıklarının dondurulup OFAC'a bildirilmesi gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti adına silah ve terörist taşıyan Mahan Hava Yolları'na kucak açan birkaç ülkeden biri. Bu tür iş birliklerinin sonuçları vardır." dedi.

İran'ın son zamanlarda Venezuela'ya da destek amacıyla malzeme göndermek için Mahan Hava Yolları'nı kullandığını iddia eden Pompeo, "Mahan Hava Yollarının Venezuela'dan İran'a altın taşıması da aynı şekilde kaygı verici bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülke ve şirketin son 2 yıldır Mahan Hava Yolları ile ilişkilerini kestiğini hatırlatan Pompeo, bu şirketle çalışan ülke ve şirketlerin ABD'nin yaptırım riskini almış olacağını kaydetti.