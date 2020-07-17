  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'den Çinli şahıs ve şirketlere "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptırımı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:47:55 -
ABD'den Çinli şahıs ve şirketlere "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptırımı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi "Fentanil" isimli ilacı kaçırdıkları gerekçesiyle Çinli 5 şahsı ve 2 şirketi "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, haşhaştan elde edilerek hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılan sentetik opioid ilaçların kaçakçılığını yapan Çinli 5 kişiye ve 2 şirkete yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Bugünkü kararın ABD yönetiminin Çin'den kaçak yollarla getirilen fentanil ve diğer opioid ilaçlara karşı mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Pompeo, bu ilaçların binlerce ABD'linin canına mal olduğunu kaydetti.

Ji Songyan, Zhan Longbao, Cheng Guifeng, Zheng Guangfu, ve Hu Qi isimli Çin vatandaşları ve Wuhan Livika Technology Co. Ltd., ile Global United Biotechnology Inc. isimli şirketler yaptırım listesine alındı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı