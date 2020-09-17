ABD’den Çin'i kızdıracak hamle!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ekonomik Büyüme Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, Çin'in kendisine bağlı özerk bir yapı olarak gördüğü Tayvan'a 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Krach, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşecek.

Çin ziyaret nedeniyle yaptırım uyguluyor

Geçtiğimiz ay, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Tayvan’da temaslarda bulununca Çin yönetiminin tepkisiyle karşılaşmıştı. Ziyareti yapan kişi ve kişilerin bağlı oldukları şirketlere yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Çin Tayvan'ı tanımıyor

Çin'de çıkan iç savaş sırasında Çin Milliyetçi Partisi üyeleri ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti’nin devamı olduklarını açıklayarak devlet kurdular.