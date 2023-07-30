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Dünya ABD’den Çin'i kızdıracak adım
Dünya

ABD’den Çin'i kızdıracak adım

Yeniakit Publisher
2023-07-30 00:11:00 -
ABD’den Çin'i kızdıracak adım

ABD, Tayvan’a, 345 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacak.

ABD, Uzakdoğu’daki en önemli stratejik ortaklarından biri olan Tayvan’a 345 milyon dolarlık silah yardımı yapacağını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada yapılacak yardımın savunma malzemeleri ve hizmetleri ile askeri eğitim-öğretimi kapsadığı belirtildi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada da, yardım paketinin Tayvan’ın şimdi ve gelecekteki caydırıcılığı güçlendirmek için yapıldığı ifade edildi. Tayvan’a sağlanan askeri sistemlerin kritik savunma değeri taşıyan malzeme, anti zırh ve hava savunma sistemlerini kapsayan teknolojiler olduğu bildirildi.

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