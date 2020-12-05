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Aktüel ABD'den Çin'e vize kısıtlaması
Aktüel

ABD'den Çin'e vize kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:33:20 -
ABD'den Çin'e vize kısıtlaması

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileri ile denizaşırı Çin toplumlarına, akademisyenlere veya sivil topluma şiddet, tehdit veya baskı uygulayan Çin vatandaşlarına vize kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ÇKP yetkilileri ile ÇKP'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanına üye olarak propaganda veya etki kampanyasında yer alanlara vize kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Pompeo, Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nın muhalifler ile aile üyelerinin kişisel bilgilerini alenen paylaşmak gibi "zorlayıcı taktikleri" olduğunu söyledi.

Bakan Pompeo, yeni alınan vize önlemlerinin, "uluslararası düzene bağlı kuralları ihlal eden eylemlerden sorumlu olanların ABD'de istenmediğini" göstermeyi amaçladığı belirtti.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Birleşik Cephe'nin, "ÇKP'nin otoriter anlatımı ve siyasi tercihleri"nin ilerlemesi için ABD'de veya başka bir yerdeki denizaşırı Çin toplumlarına, akademisyenlere veya sivil topluma şiddet, tehdit veya başka türlü baskılarının olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu baskıları yapan Çin vatandaşlarına vize verilmeyeceği belirtildi.

- ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizeleri sınırlandırılmıştı

New York Times'ın ABD Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı önceki günkü haberinde, ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin sınırlandırılması kararı alındığı, bu kapsamda, söz konusu kişiler için seyahat vizelerinin geçerlilik süresinin en fazla 1 ay olacağı ve tek girişle sınırlandırılacağı belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin ÇKP üyeleri ve yakınlarını hedef alan vize kısıtlamasına tepki göstermişti. Hua, ABD'nin söz konusu adımına ilişkin Çin'e yönelik siyasi baskının tırmandırıldığı ve ABD'deki aşırıcı Çin karşıtı güçler tarafından oluşturulan ideolojik önyargı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin vatandaşları gibi ÇKP üyeleri de 10 yıla kadar ABD ziyaretçi vizesi alabiliyordu.

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