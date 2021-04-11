ABD'den Çin'e 'Tayvan' uyarısı: Çok ciddi bir hata olur

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press" programına konuk olarak dış politikaya yönelik açıklamalar yaptı.

Çin'in Tayvan konusundaki adımlarına dikkati çeken Blinken, Pekin yönetiminin "saldırgan tavırları" ve boğazlardaki artan tansiyonun endişe yarattığını belirtti.

Blinken, Tayvan'a bölgede barış ve güvenliği sağlamak için verdikleri sözün arkasında olduklarını vurgulayarak, "Şunu size söyleyebilirim ki Tayvan'ın şu anki statükosunu zorla değiştirmeye çalışmak çok ciddi bir hata olur." dedi.