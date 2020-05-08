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Dünya

ABD'den Çin'e maske ambargosu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki 60'tan fazla firmadan kalite standartlarını karşılayamadıkları için N95 maske ithalatını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:39:00 -
ABD'den Çin'e maske ambargosu

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'nin Çin'deki firmalardan satın aldığı N95 maskeleri, filtre ve kalite standartlarını karşılamadı.

Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Çin'deki 60'tan fazla firmaya verilen N95 maske ihracatı onayını geri geçti.

Maskelerin düşük kaliteli olduğunu belirten federal yetkililer, Çin'den maske satın alınabilecek firma sayısını 14'e indirdi.

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