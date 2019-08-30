ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!

Bakan Pompeo, Doğu Türkistan'da yaşananlara ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik toplu tutuklamalara devam ettiğini hatırlatan Pompeo, "Sincan'da Uygurlara yönelik toplu tutuklama ve ortadan kaybolma vakalarına dair güvenilir raporlar gelmeye devam ederken, Çin'e, uluslararası normları ve kendi yasalarını ihlal eden bu baskıcı taktiklere son verme çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Doğu Türkistan'da çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.