ABD'den Çin açıklaması: Yakından izliyoruz
ABD'li komutan Milley, Tayvan gerilimi konusunda ülkesinin pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Milley, Çin'in, "bir noktada saldırma yeteneğini açıkça geliştirdiğini, ancak bunu yapmaya karar vermesinin, siyasi bir seçim olacağını" söyledi.
"Yakında Çin'in Tayvan'a saldırısı görünmüyor"
Orgeneral Milley, BBC'ye verdiği demeçte, "Yakında Çin'in Tayvan'a saldırısı görünmüyor, ancak ABD çok yakından izliyor." dedi.
Çin, Tayvan'ın, "gerekirse zorla anakarayla yeniden birleştirilmesi gereken ayrılıkçı bir eyalet" olduğunu söylüyor.
ABD, Tayvan suları üzerinden donanma gemilerini bölgeye gönderdi
Washington'ı Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemekle suçlayan Pekin yönetimi, bu yönde bir girişime karşılık vereceğini sıklıkla dile getiriyor.
Çin, Tayvan'ın hava savunma bölgesinde yaptığı ihlallerle öne çıkarken, ABD, Tayvan suları üzerinden donanma gemilerini bölgeye gönderdi.