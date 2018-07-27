ABD'den çifte standart! Yasa tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, 26 Temmuz'da onayladıkları yasa tasarısı ile, geçmişte Rusya ile yakın ilişkileri olan fakat artık bir "Rus uydusu" olmaktan kurtularak ABD güdümüne girme eğilimi gösteren Hindistan gibi ülkelerin yaptırımla karşılaşmamasının ilk adımını attı.

Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının gideceği Kongre'ye bir mektup yazan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "ABD Başkanı'na, Rus silahı alan ülkelere yaptırımdan muafiyet tanıma yetkisi veren" tasarının dev silah ihracatçısı Rusya'nın çıkarına olmadığını, aksine, ABD'ye ve ABD ile güvenlik ilişkisi kurma arayışında olan ülkelerin çıkarına olduğunu kaleme aldı.

VİETNAM VE ENDONEZYA DA YAPTIRIMDAN MUAF

ABD basınında yer alan bilgiye göre, onaylanan yasa tasarısı Hindistan'ın yanı sıra Vietnam ve Endonezya'nın da "Rus yaptırımları yasası"ndan muafiyet kazanarak Rus silahlarıyla donanabileceğini gösteriyor.

Başkan'a muafiyet hakkı tanıyan yasa tasarısına göre, muafiyet alacak ülkenin bir yandan Rusya'dan aldığı silah miktarını (geçmişe oranla) azaltması, bir yandan da ABD ile savunma iş birliğini genişletmesi gerekiyor.

HİNDİSTAN'A MUAFİYET, TÜRKİYE'YE PÜRÜZ

Hindistan, Vietnam ve Endonezya gibi Asya ülkelerine muafiyet tanıyan ABD, uzun yıllardır NATO ortaklığı yaptığı ve bulunduğu coğrafyada iş birliği yapabileceği tek ülke olan Türkiye'ye yaptırım tehditlerini sürdürüyor.

Güney sınırlarında terör koridoru oluşturulmaya çalışılan ve NATO'nun en önemli üyelerinden biri olmasına rağmen yıllardır çeşitli bahanelerle oyalanan Türkiye kendi başının çaresine bakmaya başlayıp Rusya ile S-400 pazarlığı yapınca "yaptırım kartını" masaya yatıran ABD, Türkiye'nin de üretim ortaklarından olduğu F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda pürüz çıkarıyor.

TRUMP VE PENCE HAVANDA SU DÖVDÜ, POMPEO "GAFİL AVLANDI"

Pensilvanya'da bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kolilerce delil gönderilmesine rağmen Türkiye'ye iadesini "yargıya müdahale edemeyiz" yalanıyla geçiştiren ABD, terör örgütü FETÖ ve PKK ile ilişkisinden dolayı tutuklu bulunan ve geçtiğimiz gün tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li sözde rahip Andrew Brunson'ın "derhal serbest bırakılarak ülkesine gönderilmesini" talep ederek Türk yargısına müdahale etme hadsizliğinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla özel davet aldığı 10. BRICS Zirvesi'ne katılacağı gün resmi Twitter hesaplarından atıp tutan ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, sözde rahip Brunson'ın "derhal serbest bırakılmaması halinde Türkiye'nin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını" belirttiler.

ABD basınında yer alan bir diğer haber ise, ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence'in Türkiye hakkında sarf ettikleri havanda su döven açıklamalarından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun haberi olmadığı ve bu kadar önemli bir diplomatik konuda "gafil avlandığını" yazdı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Bu açıklamaların zamanlaması, Başkan Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmelerin hemen öncesine denk getirilmesi dolayısıyla manidardı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma, birilerini gerçekten kıskandırıyor" ifadesini kullandı.

YAPTIRIM YASASI NE ZAMAN VE NEDEN ÇIKTI?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl imzalanan "Rus yaptırımları yasası", Rusya'dan savunma ve istihbarat alanlarında alışverişte bulunan her ülkenin potansiyel ABD yaptırımlarıyla karşılaşacağını öngörüyor.

Yasa, Rusya'nın "2014'te Kırım'ı ilhak etmesi", "Suriye'deki savaşa müdahil olması" ve "2016 ABD Başkanlık Seçimi'ne karışması" başlıkları altında oluşturulmuştu.