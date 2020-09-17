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Dünya ABD'den casus açıklaması
Dünya

ABD'den casus açıklaması

Venezuela'nın kuzeybatısında bulunan bir petrol rafinerisi bölgesinde geçen hafta yakalanan ve elektrik hizmetlerine sabotaj planlamakla suçlanan Amerikalı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, ABD hükümeti casusu olmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 05:43:00 -
ABD'den casus açıklaması

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezuela'da tutuklanan Matthew John Heath'i ABD hükümetinin göndermediğini söyledi.

Abrams, Amerikalı birinin yabancı bir ülkede tutuklandığı haberlerinden kaygı duyduklarını belirtti.

12 Eylül'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro yaptığı açıklamada Amerikalı bir casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde ele geçirdiklerini söylemişti.

Venezuelalı yetkililer yakalanan kişinin Matthew John Heath olduğunu açıklamıştı.

Heath'in cep telefonunda; Zulia eyaletindeki büyük bir köprünün de bulunduğu şüpheli hedefler ve Falcon eyaletindeki askeri tesisler ile yıkık haldeki petrol rafinelerinin fotoğraflarını bulduklarını söyleyen Vnezuela makamları, Heath'in terörizm, yasa dışı silah kaçakçılığı ve suikastla suçlandığını belirttiler.

ABD Deniz Piyade Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinde 1999-2003 yıllarında Matthew John Heath adlı bir kişinin iletişim uzmanı olarak görev yaptığı ancak bu kişinin aynı kişi olup olmadığının bilinmediği söylendi.

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