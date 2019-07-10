0553 313 94 23

ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara karşı savunmasızız

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bağlı Araştırma Servisi'nin nükleer politika uzmanı Amy Wolf, ABD'nin füzelere karşı savunmasız olduğunu söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:49
ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara karşı savunmasızız

Washington'un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşma yapan ABD Kongresi'ne bağlı Araştırma Servisi'nin nükleer politika uzmanı Amy Wolf, ABD’nin sadece Rusya’nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard’a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu kaydetti.  

"Füzelere karşı savunmasızız"

 

Wolf, “Rusya’nın Avangard’ı test ettiği Aralık 2018’de evdeydim ve haberleri izliyordum. Oradakiler ‘Tanrım, onlar bu füzeyi test etti ve ondan kendimizi savunamıyoruz’ diye çok üzgündü. Ancak biz Rusya ya da Çin’in hızlı uçan sıradan balistik füzelerine karşı da savunmasızız” diye konuştu.  

ABD’nin bu konuda ‘caydırıcılık yöntemiyle ilgilendiğini’ söyleyen Wolf, “Nükleer caydırıcılık, Rusya ve Çin’den gelen tehditler konusunda geniş bilgiye sahipseniz, onların manevra kabiliyeti olan savaş başlıkları yapabildikleri sizin için yeni ve korkutucu bir şey değil. Ancak kendileri için çalıştığım insanların birçoğunun ve bu ülkedeki insanların çoğunun bu konuda yeterince eğitilmiş olmadıklarını ve bu nedenle Rusya ve Çin’in bu alandaki olanaklarının korkutucu ve yeni olarak gördüklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.  

Amerikalı uzman, hal böyleyken ABD'nin konuşlandırdığı ve hem uzayda, hem de atmosferin çeşitli katmanlarında kısa, orta ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere ait savaş başlıklarını yok etmeyi amaçlayan füze savunma sisteminin hangi tehditlerden koruduğu konusuna ise açıklama getirmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni 'yenilmez' silahlar arasında bulunan ve gelecek yıl ordunun hizmetine girmesi beklenen Avangard füzeleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor ve ses hızının 20 katına ulaşabiliyor.  

Rusya Savunma Bakanlığı geçen aralık ayında Avangard sistemine ait füzeyle atış testi gerçekleştirmiş, OrenburgBölgesi'nden fırlatılan füze, 6 bin kilometre uzağında, Kamçatka yarımadasındaki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:49
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Avangard füzeleri
  3. Avangard
  4. Amy Wolf
  5. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Direnişteki işçilerin Cargill zaferi
    1. Direnişteki işçilerin Cargill zaferi
    2. Serinlemek için girdiği derede boğuldu
    3. GÜNCELLEME 2 - Manisa'da 3 araç..
    4. Marmaris'ten Göbeklitepe'ye ailecek..
    5. BM'den Myanmar hükümetine "Arakanlı..
    6. Riad Bajic: “Teknik anlamda eski..
    7. Türkiye ile Fildişi Sahili arasında..
    8. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    9. Erzurumspor, Osman Çelik'i kadrosuna..
    10. Çorum Belediyesi 15 arsayı satışa..
    11. Muğla'da orman yangını
    12. Manisa’ya hizmet ve yatırım için..
    13. Kırşehir’de bıçaklı kavganın failleri..
    14. ABD'nin 2019 FIFA Kadınlar Dünya..
    15. Elektrik akımına kapılan 3 fil telef..
    16. Cami çocukları spor oyunları başladı
    17. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    18. Narkotik sokak operasyonlarında 2..
    19. 1300 kilometre uzaklıktaki..
    20. FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem..
    21. Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar..
    22. ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara..
    23. Hindistan'da elektrik akımına kapılan..
    24. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    25. Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız..
    26. Restoran çalışanlarının bilgilerine..
    27. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    28. Kısa mesafe götürmeyen taksici..
    29. ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Ankara..
    30. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"