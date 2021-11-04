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Dünya ABD'den büyük ikiyüzlülük! Türkiye'ye karşı küstah adımı attılar
Dünya

ABD'den büyük ikiyüzlülük! Türkiye'ye karşı küstah adımı attılar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suriye'deki misyonlarının değişmediğini belirterek, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu terör örgütü PKK/YPG’ye desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:35:00 -
ABD'den büyük ikiyüzlülük! Türkiye'ye karşı küstah adımı attılar

 Yeniakit  Ankara 

Terör örgütü PKK’yı terör listesine alan ABD, Suriye kolu YPG/PKK’ya DAEŞ’i bahane ederek desteğini sürdüreceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye ile ilgili yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara, “Spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Son yaptığı açıklamada ise terör örgütü PKK/YPG’ye tam destek vereceklerini belirterek, Suriye Demokratik Güçleri (DSG) adıyla bukalemun kimliğindeki PKK/YPG ile koordinasyonu sürdüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü Kirby, “Suriye'deki görevlerinin (misyonlarının) terör örgütü DAEŞ ile savaşmak olduğunu ve bu görevde herhangi bir değişiklik olmadığını” vurgulayarak terör örgütüne silah mühimmat ve zırhlı araç konvoylarının gönderileceğini üstü kapalı ima etti.

Öte yandan Türkiye’nin operasyon hazırlığında olduğu Rojava’da ABD’li askerler PKK/YPG’li teröristlerle ortak devriye attı.

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