ABD'den bomba Erdoğan itirafı! 'Gerçekten de becerikli tek lider, olmasaydı..."

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşının ardından yaşanan tahıl krizindeki çözümüne övgüler yağdırarak "Olmasaydı kıtlık çekecektik" itirafında bulundu.

Rus ve Ukraynalı yetkilileri masa başında bir araya getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahıl Koridoru anlaşmasındaki başarısının etkisi uluslararası kamuoyunda devam ediyor. Son olarak ABD menşeili politik düşünce kuruluşu Atlantic Council'in son sayısında yer alan '2023 yılında Ukrayna'da iyimser olmak için 8 neden' başlıklı tahlilde Türkiye'nin 'anahtar' rolü üstlendiği belirtildi.

"Barış Türkiye'nin desteğiyle gerçekleşecek"

Makalede 2022 Şubat ayında başlayan Ukrayna Rusya savaşının önümüzdeki günlerde sonuçlanacağına yönelik görüş paylaşılırken, olası barış mütarekelerinin Türkiye'nin gözetiminde ve desteğiyle gerçekleşeceğine dikkat çekildi.

"Geniş bir bölge kıtlık çekecekti"

Ankara'nın Moskova ve Kiev arasında yürüttüğü başarılı mekik diplomasisi sonucunda kıtlık tehlikesinin ortadan kalktığı belirtilirken, Tahıl Koridoru anlaşmasına ayrı bir parantez açıldı.

Brian Mefford imzalı yazıda, "Türkiye, Ukrayna tahılını sevk etme anlaşması müzakerelerinde başarılı olmasaydı, Ukraynalı çiftçiler daha da çaresiz bir durumla karşı karşıya kalacak ve daha geniş bir bölge kıtlık çekecekti" ifadelerine yer verildi.

"Bayraktar Rusya-Ukrayna savaşında dengeleri değiştirdi"

Makalenin devamında Türkiye'nin Ukrayna'ya acil elektrik tedarikindeki operasyonu hatırlatılıp, Bayraktar'ın savaşta dengeleri değiştirdiği şu sözlerle anlatılıyor:

Türk “Bayraktar” silahlı insansız hava araçları, savaşın ilk haftalarında kritik bir fark yaratarak Kiev ve Harkov'u Rus işgalinden kurtarmaya yardımcı oldu.

"Gerçekten de Erdoğan tek lider"

Ses getiren metnin son bölümünde Ankara'nın küresel güç olarak öne çıktığının altı çizilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik aklından şu sözlerle bahsediliyor:

"Gerçekten de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki tarafı da yönlendirebilecek kadar becerikli tek lider olduğu için şu anda Rusya ile Ukrayna arasında nihai bir barış anlaşmasının arabulucusu niteliğini en çok taşıyan kişi olarak görülüyor."