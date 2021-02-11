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Dünya ABD’den bir skandal çağrı daha: Türkiye elinde tutmamalı
Dünya

ABD’den bir skandal çağrı daha: Türkiye elinde tutmamalı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın ardından bir yetkiliden daha Türkiye açıklaması geldi. ABD'den gelen son çağrıda, 'Türkiye S-400'leri elinde tutmamalı' denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:04:00 -
ABD’den bir skandal çağrı daha: Türkiye elinde tutmamalı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi “Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemi elinde bulundurmamaya çağırıyoruz” dedi.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili bu görüşleri Amerika'nın Sesi (VOA) muhabirinin ilettiği soruya cevap olarak dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kısa süre önce ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine çözüm amacıyla "Girit modelini" önermiş ve sistemin kısmen kullanılabileceğine işaret etmişti.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Akar küçük bir grup köşe yazarıyla mülakatında, S-400’ler konusunda “Girit modelini” gündeme getirirken,“Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” demişti.

Yunanistan’ın da Girit Adası’nda, S-400’lerin bir önceki modeli olan Rus yapımı S-300 sistemleri bulundurduğunu hatırlatan Akar, “'Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız' dedik. Bu görüşmelerin NATO şemsiyesi altında yapılabileceğini söyledik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuya olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti” diye konuşmuştu.

S-400 Türkiye ile ABD'nin arasını açtı

Washington geçen Aralık ayında Rusya’dan 2019 yılı ortalarında S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması yani kısaca CAATSA olarak bilinen yaptırımları devreye soktu. ABD, daha önce de Ankara’yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Washington, S-400 sisteminin F-35 uçaklarını risk altına soktuğunu ve NATO’nun ortak savunmasına da ters düştüğünü savunurken, Türkiye ise bu suçlamaları reddediyor ve Rus sisteminin NATO’dan bağımsız olarak işletilebileceğini belirtiyor.

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