ABD'den bir '15 Temmuz darbe' planı daha! Elinde patladı

Trump yönetiminin, geçtiğimiz yıl darbe girişimiyle gündeme gelen Venezuela ordusundaki bazı isyancı askerlerle 'gizli darbe' planı için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesine konuşan Venezuela ordusunda görev yapmış bir üst düzey yetkili, Trump yönetimi ile Maduro'yu darbe ile devirme planını görüştüklerini itiraf etti.



İddiaya göre darbe planı, Trump'ın geçtiğimiz yıl "Venezuela'ya karşı askeri seçeneğin masada olduğunu" söylemesinden sonra bazı Venezuelalı muhalif generaller tarafından Trump'a teklif edildi.



Darbecilerin, Trump yönetiminden Maduro'yu derdset etmek için destek, yakalanmamak için özel bir iletişim ağı istediği de bildirildi.

ABD DARBEDEN VAZGEÇTİ

ABD'nin darbe girişimine önce sıcak baktığı ancak Maduro'yu devirmek için görüşülen ordu yetkilisinin de 'yaptırım' listesinde olmasından dolayı girişime destek vermeye cesaret edemediği iddia edildi.

NYT haberinde, ABD desteğini alamayan darbecilerin, Maduro tarafından tasfiye edildiği de belirtildi.

VENEZUELA'DA DARBE GÜNDEME GELMİŞTİ

Venezuela'da ülkenin en büyük üçüncü kenti Valencia'daki bir askeri üste yaşanan hareketlilik ve eski bir yüzbaşı liderliğindeki silahlı kişilerin yayınladıkları videoyla halkı ayaklanmayla çağırmaları Maduro hükümetine karşı darbe girişimi iddialarını gündeme getirmişti.

TRUMP ASKERİ MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin petrol rezervlerinin bulunduğu Venezuela ile ilgili, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım" demişti.