  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ABD'den Beşiktaş'a olay tepki!
Spor

ABD'den Beşiktaş'a olay tepki!

ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'u kadro dışı bırakmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:50:00 -
ABD'den Beşiktaş'a olay tepki!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Boyd için ABD'de milli takımından hocası Gregg Berhalter, "Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir şey olması iyi durum değil" dedi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına karar verilen Tyler Boyd hakkında ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter, açıklamalarda bulundu. Oyuncusunun bu kararı geç öğrenmesinden dolayı büyük bir zorluk çektiğini belirten Berhalter, "Beşiktaş'ın bu kararından pek memnun değilim. Boyd ile de konuştum. Bir oyuncunun Avrupa'daki transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir kararı öğrenmesi pek iyi bir durum değil" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Boyd, bu sezon ise siyah-beyazlı forma altında 6 resmi maçta 1 asist kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi
Gündem

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurların..
Hatay'ı ateşe veren kansızlar böyle yakalandı
Gündem

Hatay'ı ateşe veren kansızlar böyle yakalandı

Hatay'ın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının faillerinden gözaltına alınan 2 kişinin görüntüleri yayınlandı.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay