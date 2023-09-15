ABD'den beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına yaptırım
ABD yönetimi, beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın ambargoları delmesine ve Moskova’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamalarıyla yaptırım koydu.
Yeni açıklanan geniş kapsamlı yaptırımlarda, 150’den fazla kişi ve şirket hedef alındı.
ABD ve müttefikleri, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Rusya’ya karşı ambargolar koydu.
Rusya’nın işgalinden sonra, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adayemo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ABD’li yetkili, Türk şirketlerinin Rusya’nın ambargoları delmesine yardımcı olmasını önlenmesi için Türkiye’ye ziyaretlerde bulundu.
Reuters Haber Ajansına konuşan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı Yetkilisi “Son 18 aydır Türk hükümetiyle ve özel sektörle kaygılarımızı paylaştık ve ambargo koyduklarımızla iş yapmalarının önemli bir risk oluşturduğunu anlattık” dedi.
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