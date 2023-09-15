  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Gündem

ABD'den beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına yaptırım

Yeniakit Publisher
2023-09-15 07:38:00 -
ABD'den beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına yaptırım

ABD yönetimi, beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın ambargoları delmesine ve Moskova’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamalarıyla yaptırım koydu.

Yeni açıklanan geniş kapsamlı yaptırımlarda, 150’den fazla kişi ve şirket hedef alındı.

ABD ve müttefikleri, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Rusya’ya karşı ambargolar koydu.

Rusya’nın işgalinden sonra, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adayemo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ABD’li yetkili, Türk şirketlerinin Rusya’nın ambargoları delmesine yardımcı olmasını önlenmesi için Türkiye’ye ziyaretlerde bulundu.

 

Reuters Haber Ajansına konuşan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı Yetkilisi “Son 18 aydır Türk hükümetiyle ve özel sektörle kaygılarımızı paylaştık ve ambargo koyduklarımızla iş yapmalarının önemli bir risk oluşturduğunu anlattık” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu
ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu

Gündem

ABD'li sözcüye dikkat çeken İsveç ve Türkiye sorusu

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak

Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23