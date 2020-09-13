ABD'den Belarus hamlesi! Tank taburu konuşlandırdılar

ABD’nin Belarus hamlesi dünya basınında yankı buldu. ABD’nin Belarus’un sınırına yakın tank taburu konuşlandırdığı bildirildi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin Cumartesi günü konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD tank taburunun Belarus sınırına sadece 15 kilometre (9, 3 mil) uzaklıkta bulunan bir Litvanya askeri eğitim alanına nakledildiği duyuruldu.

Ayrıca bakanlık, "NATO birliklerinin hareketi, Enhanced Forward Presence ve Atlantic Resolve operasyonları çerçevesinde bize komşu topraklarda gerçekleşiyor. Özellikle, 69. Zırh Alayı'nın 2. Taburu, sınırımıza 15 kilometre mesafedeki Pabrade eğitim sahasına konuşlandırılıyor’’ ifadelerine yer verdi.

Gerilimi tırmandıracak hamleye ilişkin henüz ABD’den açıklama gelmedi.

Khrenin, “Yaklaşık 500 kişi, 29 tank ve 43 Bradley Savaş Aracı'nın sınırımıza bu kadar yakın olması bizi endişelendiriyor’’ dedi.