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Dünya ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'meşrulaştırmak' için yeni adım
Dünya

ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'meşrulaştırmak' için yeni adım

ABD yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için yeni bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:16:00 -
ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'meşrulaştırmak' için yeni adım

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Ariel'in Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşiminde bir araya geldi.

Netanyahu ve Friedman burada İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bilimsel işbirliğinin genişletilmesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinde uygulanması gerektiğini öngören bir anlaşma imzaladılar.

Daha önce Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasadışı saymamaya karar veren Birleşik Devletler, bu anlaşmayla bu yerleşimleri "meşrulaştırmak" için bir adım daha attı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada Netanyahu, "Bu, 1967 sınırları dışında İsrail'e ait herhangi bir şeyi meşrulaştırmak isteyenlere karşı önemli bir zaferdir." Dedi. 

Büyükelçi Friedman, anlaşmanın yasadışı Yahudi yerleşimlerini de içerecek şekilde genişletilmesine atıfta bulunarak, "Eski bir hatayı düzeltiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni geçen yıl Mart ayında "İsrail bölgesi" olarak görme kararını imzaladı.

Kasım 2019'da Washington yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini "yasadışı" görmemeye karar verdi.

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