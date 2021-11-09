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Dünya ABD'den BAE'ye Suriye tepkisi
Dünya

ABD'den BAE'ye Suriye tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jim Risch, Suriye ile normalleşmeye açık ülkelerin sayısının artmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:47:00 -
ABD'den BAE'ye Suriye tepkisi

Risch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed ile ilişkileri normalleştirmeye yanaşan ülkelerin sayısının artması utanç vericidir. Rejimin, Suriyeli sivillere yönelik şiddetini görmezden gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğerleri, normalleşmeye yönelik herhangi bir adım atmadan önce 2254 sayısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Nahyan, Şam'da Esed ile görüşmüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Al Nahyan başkanlığındaki üst düzey BAE heyetin Esed ile görüşmesinde, taraflar arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.

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