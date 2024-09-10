ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması! Topu katil İsrail'e attı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak. "İsrail'in Batı Şeria'deki Amerikalı kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'i sürecini en hızlı ve güçlü bir şekilde sonuçlandırması için teşvik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD, AYŞENUR EZGİ EYGİ'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ İSRAİL'IN SORUŞTURMASININ SONUCUNU BEKLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.

İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.

ABD KONGRE ÜYESİ TLAIB'DEN BİDEN YÖNETİMİNE "AYŞENUR EZGİ EYGİ" TEPKİSİ

ABD Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin öldürülmesine tepkisiz kalan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Tlaib, açıklamasında, "Sevgili Amerikalılar, eğer İsrail hükümeti tarafından öldürülürseniz ülkemiz bunu umursamayacak. Kimse sorumlu tutulmayacak. Kim olduğunuz önemli değil, İsrail, Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre üyesi, söz konusu paylaşımında, AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığında sorduğu sorunun videosunu da takipçileriyle paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA