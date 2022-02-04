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Dünya ABD'den akılalmaz Rusya iddiası! Bayraktar TB2 detayı dikkat çekti
Dünya

ABD'den akılalmaz Rusya iddiası! Bayraktar TB2 detayı dikkat çekti

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için sahte video hazırladığını ileri sürdü. Söz konusu videoda, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da yer alabileceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 07:07:00 -
ABD'den akılalmaz Rusya iddiası! Bayraktar TB2 detayı dikkat çekti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında daha önce Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı.

Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya’nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya’nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz." dedi.

Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer ise Rusların iddia edilen videoda Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer alabileceğini ileri sürdü.

ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya’nın Ukrayna’da işgale zemin hazırlamak için yanıltma operasyonu düzenlemek üzere Doğu Ukrayna’ya özel birlikler yerleştirdiğini iddia etmişti.

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