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ABD'den Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü

ABD Hava Kuvvetlerinin Afganistan'ın Baraki Barak bölgesinde Taliban'a ait olduğundan şüphelendikleri bir hedefi vurduğu ve sivil kayıpların olduğu bildirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
ABD'den Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında sekiz kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Logar Vilayeti Polis Şefi Sözcüsü Shahpur Ahmadzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin Baraki Barak bölgesinde Taliban'a ait olduğundan şüphelendiği bir hedefi vurduğunu ve sivil kayıpların olduğunu söyledi.

Bölgedeki göçebe topluluğunun yaşlı bir üyesinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu sekiz kişi hayatını kaybetti. Hava saldırısında bir kadın ve üç çocuk yaralandı.

Sivillerin öldüğü doğrulandı

Öte yandan yerel basından "Tolo News", Afganistan'ın başkenti Kabil'e 100 kilometre mesafede bulunan Logar vilayetinde sivillerin öldüğünü doğruladı.

Sözcü Ahmadzai, bölgeye bir delegasyonun gönderildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Afganistan'da bu ayın ilk 10 gününde gerçekleşen şiddet olaylarında 100 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
  1. Afganistan
  2. Logar Vilayeti Polis Şefi Sözcüsü Shahpur Ahmadzai
  3. ABD Hava Kuvvetleri
  4. Baraki Barak bölgesi
  5. Taliban
  6. Tolo News
  7. Logar vilayeti

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