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ABD’den Adana'daki İncirlik Üssü için flaş karar! Elon Musk için bakın ne yapacaklar

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi Starlink projesini geliştirmek için önemli bir kaynak buldu. ABD Hava Kuvvetleri, Starlink uydularını İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere birçok üssünde kullanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 13:19:00 -
ABD’den Adana'daki İncirlik Üssü için flaş karar! Elon Musk için bakın ne yapacaklar

Geçtiğimiz hafta FCC tarafından 1 milyar dolarlık desteği kaybeden SpaceX şirketi, Starlink projesini geliştirmek için yeni bir kaynak buldu.

Geçen hafta ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), Starlink uyduları için SpaceX'e vereceği 866 milyon dolarlık desteği abonelik ücretinin yüksek olmasını ve internet hızıyla ilgili şüphelerini gerekçe göstererek iptal etmişti.

Şirket 1 milyar dolara yakın desteği kaybedince Starlink projesine kendi öz kaynaklarıyla devam etme kararı almıştı. Ancak son gelen haberlere göre SpaceX, Starlink projesini geliştirmek için yeni bir kaynak buldu.

ABD Hava Kuvvetleri, Starlink'in Avrupa ve Afrika'daki askeri üsleri destekleyip destekleyemeyeceğini test etmek için SpaceX'e 1,9 milyon dolar verme kararı verdi.

SpaceX'in geniş bant uydu internet hizmetinin yeterince geniş kapsama alanına sahip tek şirket olduğu için seçildiği belirtiliyor. SpaceX, Starlink projesi için Düşük Dünya Yörüngesinde (LEO) 3 binden fazla Starlink uydusu fırlattı.

ABD Hava Kuvvetleri, OneWeb, Amazon Kuiper ve Telesat gibi diğer işletmeler ile de görüştü. Ancak bu şirketlerin ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki tesislerini destekleyecek altyapıya henüz sahip olmadığının tespit edilmesi üzerine Starlink tercih edildi.

Starlink ile ABD Hava Kuvvetleri arasındaki anlaşmayla ilgili "Kapsamlı araştırmalardan sonra, SpaceX Starlink'in mevcut operasyon alanlarında bu özel iletişim hizmetini gerekli zamanda sağlayabilen tek satıcı olduğu bulundu " denildi.

SpaceX, Ağustos 2022'den Temmuz 2023'ün sonuna kadar 500 Mbps indirme hızıyla internet hizmetini ABD Hava Kuvvetleri'ne sunacak.

Sözleşme, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın (ARFL) Global Lightning programı kapsamında ABD dışındaki askeri operasyonlarında ticari uydu ağı sağlayıcılarını kullanmak için yürüttüğü test çalışmaları kapsamında yer alıyor. Global Lightning programı kapsamında Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere Avrupa'da yer alan ABD üslerinde Starlink kullanılacak.

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Yorumlar

şüpeci

Türkiyeyi her taraftan kuşatan suriyede bir terör ordusu kuran kowboy, tepeden de karış karış ablukaya alacak bu çok vahim bu konu tatışılmalı enine boyuna

celil yağmuroğlu

ŞİMDİ ANLAMADIK HALA BU İNCİLİK ÜSÜ HALA AMERİKANIN EGEMENLİĞİ ALTINDA,, VALLAHİ ÇOK GÜZEL ADAMLAR BİZLERİ KUZEYDEN SÜRYEDE BİR ÜSÜ VAR TERÖR YUVASINA ÇEVİRMİŞ BİZLERİ TEHDİT EDİYOR BUDA YETMEMİŞ İSTEDİĞİ MALI GİBİ BU DEFA İNCİRLİK ÜSÜMÜ KULANACAK BU NASIL ((((( BİR BAĞIMSIS TÜRKİYE)))) BİR ŞİŞİYORUZ BİR HAVAMIZI ALIYORLAR KÜÇÜLÜYORUZ,,İÇİMİZDEKİ HAİNLER DEMEK BUNDANDA CESARET ALIYORLAR,,,ULAN VALLAHI BUNLAR BİZDEN DAHA ZEKİ İNSANLAR BİR AVUÇ HAİNLERİN HAKKINDAN GELEMİYORUZ,,,İŞTE TÜRKİYE,,,
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