ABD’den Adana'daki İncirlik Üssü için flaş karar! Elon Musk için bakın ne yapacaklar

Geçtiğimiz hafta FCC tarafından 1 milyar dolarlık desteği kaybeden SpaceX şirketi, Starlink projesini geliştirmek için yeni bir kaynak buldu.

Geçen hafta ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), Starlink uyduları için SpaceX'e vereceği 866 milyon dolarlık desteği abonelik ücretinin yüksek olmasını ve internet hızıyla ilgili şüphelerini gerekçe göstererek iptal etmişti.

Şirket 1 milyar dolara yakın desteği kaybedince Starlink projesine kendi öz kaynaklarıyla devam etme kararı almıştı. Ancak son gelen haberlere göre SpaceX, Starlink projesini geliştirmek için yeni bir kaynak buldu.

ABD Hava Kuvvetleri, Starlink'in Avrupa ve Afrika'daki askeri üsleri destekleyip destekleyemeyeceğini test etmek için SpaceX'e 1,9 milyon dolar verme kararı verdi.

SpaceX'in geniş bant uydu internet hizmetinin yeterince geniş kapsama alanına sahip tek şirket olduğu için seçildiği belirtiliyor. SpaceX, Starlink projesi için Düşük Dünya Yörüngesinde (LEO) 3 binden fazla Starlink uydusu fırlattı.

ABD Hava Kuvvetleri, OneWeb, Amazon Kuiper ve Telesat gibi diğer işletmeler ile de görüştü. Ancak bu şirketlerin ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki tesislerini destekleyecek altyapıya henüz sahip olmadığının tespit edilmesi üzerine Starlink tercih edildi.

Starlink ile ABD Hava Kuvvetleri arasındaki anlaşmayla ilgili "Kapsamlı araştırmalardan sonra, SpaceX Starlink'in mevcut operasyon alanlarında bu özel iletişim hizmetini gerekli zamanda sağlayabilen tek satıcı olduğu bulundu " denildi.

SpaceX, Ağustos 2022'den Temmuz 2023'ün sonuna kadar 500 Mbps indirme hızıyla internet hizmetini ABD Hava Kuvvetleri'ne sunacak.

Sözleşme, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın (ARFL) Global Lightning programı kapsamında ABD dışındaki askeri operasyonlarında ticari uydu ağı sağlayıcılarını kullanmak için yürüttüğü test çalışmaları kapsamında yer alıyor. Global Lightning programı kapsamında Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere Avrupa'da yer alan ABD üslerinde Starlink kullanılacak.