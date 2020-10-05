ABD’den açıklama! ‘Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara hazırız’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump için açıklamalarda bulundu.
Dünya iki gündür ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanmasını konuşuyor. Hastaneye kaldırılan Trump’ın görüntüleri şaşkınlığa sebep oldu.
Donald Trump, hastanede masa başındaki çalışma görüntüsüyle her şey yolunda mesajını verdi.
ABD başkanına dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajlar geldi.
‘Hazırız’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pompeo, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.
Pompeo, Trump için "Morali harikaydı’’ ifadelerine yer verdi.
Donald Trump’ın samimi olduğunu söyleyen Pompeo, ‘harika sohbet etti’ dedi.