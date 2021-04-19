ABD'den açık tehdit: Ölürse sonuçları olur

Rusya'yı tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy hususunda bir kez daha ikaz eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur." ifadelerini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin konuştu.

Navalnıy'ın durumu ile ilgili endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini söyleyen Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini hatırlattı.

Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.