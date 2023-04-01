ABD'den 800 adet füze alacaklar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD ile 800 Hellfire füzesi alımına ilişkin fiyat görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresinin söz konusu askeri teçhizatın Polonya'ya satışını onayladığını bildirdi.

ABD Kongresinin onayına değinen Blaszczak, "Ordumuzun, AW149 ve Apache helikopterlerine takmak için 800 Hellfire füzesi satın almasını ABD Kongresi kabul etti. Fiyat görüşmelerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya Silahlı Kuvvetlerinin 25. Hava Süvari Tugayı, bu yılın sonunda doğu Polonya'daki PZL Swidnik fabrikasında üretilen ilk AW149 helikopterlerini teslim alacak. Bu helikopterler, Hellfire füzeleriyle donanmış olarak birliklere nakledilecek.

Polonya, geçen yıl temmuzda İtalyan Leonardo grubunun bir parçası olan PZL Swidnik ile 32 AW149 helikopterin teslimatı için 1,75 milyar avroluk anlaşma imzalamıştı.

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AW149'lar, lojistik paketi ile 2023-2029 yıllarında Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için orduya teslim edilecek.