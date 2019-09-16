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ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar

ABD ile görüşülen Güvenli bölge için uyarılarda bulunan Genelkurmay eski Şube Müdürü Ünal Atabay, "ABD'nin, Türkiye'yi aşmak için üç aşamalı planı var. Suriye'de DAEŞ bahanesiyle nasıl YPG yaratıldıysa, Irak'ta da benzer taktikle yeni bir koridor hazırlanıyor" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar

ABD'nin Suriye'de güvenli bölgeye dair tavrı, Türkiye'yi düşündürmeye başladı. ABD'nin samimi olmadığını, aksine terör örgütü YPG/PKK'yı korumaya devam edeceğini belirten Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi Şube eski Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, "ABD, terör örgütü ile Türkiye'yi aynı kefede görüyor. ABD bu tutumdan vazgeçmeyecek" dedi.

ABD'nin oyalama taktiği ile hareket ettiğini belirten Atabay, gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

'Barzani planı'

ABD, Kürt etnik unsurlarını ayrı ideoloji ve bölgelerde ama birbirleriyle dayanışma içerisinde olacak şekilde, bir dengede tutmaya çalışıyor. ABD bu modellemesini, İran'da Barzani destekli Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) ve PKK'nın İran kolu PJAK ile oluştururken, Kuzey Irak'ta da Barzani'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve terör örgütü PKK ile oluşturuyor.

Aynı modelleme ile Suriye'ye YPG'nin yanı sıra, Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye yani Roj Peşmergeleri konuşlandırılacak. Suriye'nin kuzeyinde iki hakim grup olacak. Alan da buna göre tanzim edilecek.

Atabay, ABD'nin Türkiye'nin güvenli bölgeye yönelik hamlesini üç aşamalı planla aşmaya çalışacağını söyledi.

Atabay, bu planı şöyle anlattı:

1- Türkiye-ABD arasında devam eden Tel Abyad-Resulayn arasındaki ortak devriye, 5-10 km'lik derinlikte sınırlandırılacak. Türkiye'nin bunu kabul etmesi için de F-35, Patriot ve S-400 meseleleri üzerinden yumuşak bir süreci geliştirecek.

2- Doğrudan tehdit oluşturmayacağı yaklaşımı ve Türkiye'nin sıcak bakabileceği düşüncesiyle, Barzani'nin Suriye uzantısı olan Roj Peşmergeler, Resulayn'dan Irak sınırına kadar olan alana yerleştirilecek.

3- Türkiye'yi ikna için Süleyman Şah Türbesi yerine nakledilecek ve sınırdan bu noktaya güvenli bir koridor kurulacak.

‘DAEŞ’e dikkat etmek gerekir’

Atabay şu uyarıları da yaptı: "ABD, güvenli bölgeyi Suriye ile sınırlı görmüyor. Irak-İran ekseniyle bütün bakıyor. Roj Peşmergeleri üzerinden Barzani bölgesine uyumu, YPG üzerinden de IKBY'nin güneyini kuşak gibi saran ve "tartışmalı bölgeler" olarak adlandırılan koridor üzerinden de İran'a kadar eklemlenmeyi düşünüyor. Tartışmalı bölgelerde artan DAEŞ faaliyetlerine dikkat etmek gerek. Suriye'de DAEŞ bahanesiyle nasıl YPG yaratıldıysa, Irak'taki tartışmalı bölgelerde de DAEŞ bahanesiyle yeni bir koridor hazırlama niyeti var."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. YPG/PKK
  5. Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi Şube eski Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay
  6. Kürt etnik unsurları
  7. Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ)
  8. PJAK
  9. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  10. F-35
  11. Patriot
  12. S-400
  13. Barzani
  14. güvenli bölge
  15. Rusya
  16. DAEŞ

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