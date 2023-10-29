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Gündem ABD'den 29 Ekim mesajı
Gündem

ABD'den 29 Ekim mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:22:00 -
ABD'den 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutladı.

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ABD tarafından tebrik edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Blinken, “Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı. Blinken, “Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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Yorumlar

yoğurtcu

s**tekar k*pekler gücünüz yetseydi ülkenin güneyinde sizdede k*peklik yapacak pkk devleti kurduracaktınız ama ananızın yoğurdunu ayran yaptık
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